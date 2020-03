Serie A, il punto sugli allenamenti: alcune squadre pronte a tornare in campo, per altre stop ‘forzato’

C’è grande incertezza sulla ripresa dei campionati, sono arrivate comunque importanti indicazioni da parte del presidente Gravina e da Spadofora, l’intenzione è tornare in campo i primi giorni di maggio e completare la stagione entro giugno. Novità anche sulla ripresa degli allenamenti, alcune squadre non vogliono farsi trovare impreparate per la ripresa del torneo. Ecco la situazione squadra per squadra.

ATALANTA – “A seguito della positività di più tesserati del Valencia CF, Atalanta B.C. comunica che sono stati confermati la forma dell’isolamento domiciliare e il rispetto delle norme igieniche come da indicazioni dell’istituto Superiore di Sanità, prassi già messa in atto dal Club sin dal rientro dalla trasferta di Valencia”. La squadra non potrà allenarsi almeno fino al 24 marzo.

BOLOGNA – “Il Bologna comunica la sospensione delle attività fino a data da destinarsi. I giocatori hanno ricevuto precise indicazioni sui comportamenti da adottarsi in questo periodo. Ad essi viene raccomandato fortemente di restare presso il proprio domicilio in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri presso le residenze e contatti sociali non strettamente necessari”. Incertezza sulla ripresa.

BRESCIA – “Considerato il protrarsi della grave situazione legata al diffondersi del COVID 19, Brescia Calcio comunica di aver prolungato la sospensione di tutte le attività della Prima Squadra fino al giorno 28 marzo compreso”.

CAGLIARI – “Il Cagliari Calcio comunica che gli allenamenti della prima squadra riprenderanno sabato 21 marzo. Saranno comunque previste sessioni differenziate per gli atleti che stanno seguendo percorsi di recupero”.

FIORENTINA – La squadra si trova in quarantena dopo la positività di Vlahovic, Cutrone e Pezzella. Non potrà tornare ad allenarsi prima del 26 marzo.

GENOA – Nessuno della squadra è risultato positivo al Coronavirus. Al momento non è stata fissata la data di ripresa della preparazione.

INTER – Squadra in isolamento dopo le positività in casa Juventus. Non potrà allenarsi fino al 25 marzo.

LAZIO – I biancocelesti torneranno a lavorare all’interno del Centro Sportivo di Formello nella giornata di lunedì prossimo, 23 marzo.

LECCE – Al momento gli allenamenti sono fissati per il 23 marzo, ma la situazione verrà valutata giorno dopo giorno.

MILAN – Anche in questo caso l’appuntamento è fissato per il 23 marzo.

NAPOLI – “La SSC Napoli comunica che la squadra riprenderà lunedì 23 marzo gli allenamenti al Centro Tecnico con una seduta mattutina”.

PARMA – “Il Parma Calcio 1913 comunica che, ad integrazione di quanto comunicato precedentemente, gli allenamenti della prima squadra rimarranno sospesi sino a mercoledì 25 marzo 2020”.

ROMA – La società giallorossa non ha ancora comunicato nulla sulla ripresa degli allenamenti.

SAMPDORIA – E’ la squadra più colpita dal Coronavirus e si trova in quarantena. Tutti a casa almeno fino al 28 marzo.

SASSUOLO – “L’U.S. Sassuolo Calcio, preso atto delle ultime evoluzioni dell’emergenza Covid-19 su tutto il territorio nazionale, vista la sospensione dei campionati, ha deciso di allungare la sospensione di qualsiasi attività sportiva e non presso il Mapei Football Center fino a martedì 24 Marzo”.

SPAL – La dirigenza non ha previsto ancora un piano di allenamenti, situazione in aggiornamento.

TORINO – Si pensava di tornare in campo già nella giornata di oggi, alla fine la preparazione dovrebbe riprendere dal 23.

UDINESE – “Udinese Calcio comunica che, alla luce del caso di positività al Covid-19 di un calciatore della Fiorentina, i giocatori della prima squadra, resteranno in autoisolamento presso le proprie abitazioni fino al 22 marzo. Di conseguenza, per tale periodo, permarrà la sospensione di ogni attività della prima squadra”. Ripresa il 23.

VERONA – E’ la situazione più incerta dopo la positività di Zaccagni, slitta così il ritorno in campo.