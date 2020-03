“Testa di c…, te lo dico col cuore: vai a cag…”. Ciro Immobile sbotta! [FOTO]

Le dichiarazioni di ieri di Christian Jessen hanno fatto infuriare tanta gente in Italia. Il dottore britannico ha infatti affermato che il “Coronavirus è una scusa degli italiani per non andare a lavorare e prendersi una pausa”. Tra coloro che si sono arrabbiati c’è anche l’attaccante della Lazio Ciro Immobile. Sul suo profilo Instagram, il calciatore biancoceleste ha postato una Instagram story con uno stralcio del virgolettato di Jessen accompagnato dal suo pensiero, tutt’altro che pacato: “Vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottano… testa di ca**o. Te lo dico col cuore… vai a cagare”.