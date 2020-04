Calciomercato, 130 milioni del Milan per i colpi in entrata. Assalto all’Atalanta, nome per il Cagliari

Il weekend e la sospensione dei campionati rappresentano buone occasioni per studiare le strategie sul fronte calciomercato, i club del massimo torneo italiano sono al lavoro per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

MANDRAGORA – Tante squadre sul centrocampista, attualmente all’Udinese. Il calciatore potrebbe far rientro alla Juventus, un’altra candidata è la Roma.

INTER – Il club nerazzurro è sicuramente uno dei più attivi. Diversi nomi per il ruolo di centrocampo, il nome in pole è quello di Tolisso, le altre soluzioni portano a Vidal e Castrovilli.

GOLLINI – Il portiere dell’Atalanta si è messo in mostra con grandi prestazioni. Tanto da attirare l’attenzione del Tottenham, previsto l’assalto nei prossimi mesi.

CAGLIARI – Soluzione importante per il club sardo. Si tratta di Paulo Otávio, calciatore brasiliano, difensore del Wolfsburg, classe 1994.

MILAN – Il club rossonero alla ricerca di nuovi calciatori per il centrocampo. Occhi su Dominik Szoboszlai calciatore ungherese, centrocampista del Salisburgo e della nazionale ungherese. Secondo il Corriere dello Sport, Rangnick ha in mente tre colpi dal Lipsia: Upamecano (difensore), Dani Olmo (centrocampista), Werner (attaccante); 130 milioni in totale.