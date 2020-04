Calciomercato: “Benzema in coppia con Cristiano Ronaldo”. Il Torino prova il colpo grosso, i nomi per la Roma

Ancora trattative, ancora voci importanti di calciomercato. Non si fermano le operazioni in vista della prossima stagione, si muovono le squadre del campionato di Serie A, ma non solo. Anche dall’estero arrivano notizie interessanti e che riguardano le categorie inferiori. Ecco tutto nel dettaglio.

INTER – Sono tanti i nomi valutati per il ruolo di attaccante per la prossima stagione. Si tratta di Werner (consigliato anche da Beppe Bergomi), gli altri profili valutati sono: Jovic e Martial. Nel frattempo è sempre più incerto il futuro di Icardi (adesso al Psg), torna alla carica anche l’Atletico Madrid, che segue pure Cavani.

JUVENTUS – Bomba dalla Spagna sulla Juventus. Secondo quanto riporta Don Balon la prossima stagione Karim Benzema potrebbe giocare accanto a Ronaldo.

ROMA – Arrivano brutte notizie sul fronte Smalling: si allontana la conferma del difensore. Le alternative per la retroguardia portano a Vertonghen e Papastathopoulos.

LAZIO – Negli ultimi mesi si è messo in grande mostra Luiz Felipe. Il difensore ha attirato l’attenzione del Barcellona, è un profilo caldo per i blaugrana.

TORINO – Nome importante per i granata. Si guarda in casa Psg per il ruolo di nuovo attaccante: si tratta di Eric Maxim Choupo-Moting calciatore tedesco naturalizzato camerunese, classe 1989 e con esperienza internazionale.