Patrick Cutrone è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare la sua esperienza personale contro il Coronavirus: “Ho avuto febbre, mal di gola, tosse e dolore ai muscoli per un sacco di giorni. Facevo fatica a fare qualsiasi sforzo ma per fortuna da 2-3 settimane mi alleno a casa. Pochi giorni fa sono risultato negativo al tampone quindi ora è tutto ok, sto bene”, ha detto l’attaccante della Fiorentina.