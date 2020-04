“La festa è stata selvaggia”, l’attaccante viola la quarantena e fa infuriare il club [NOME e DETTAGLI]

Nuova bravata per l’attaccante Moise Kean. Anche l’Everton finisce nella bufera per la violazione del distanziamento sociale da parte di un suo tesserato, stiamo parlando proprio dell’attaccante ex Juventus. Le indiscrezioni sono arrivate direttamente dal Daily Star che ha pubblicato alcuni screen da un gruppo privato di Snapchat in cui si vede l’attaccante italiano mentre partecipa in modo scatenato ad una festa con altri uomini e donne. Il club inglese, ovviamente, non ha gradito il comportamento.

Una fonte vicina al calciatore ha dichiarato al quotidiano inglese: “Moise e i suoi amici chiaramente pensavano che le regole applicate al Paese non contassero per loro… la festa è stata selvaggia ed è durata sino alle prime ore del mattino”. L’Everton non si è esposto ufficialmente ma ha fatto sapere che è “scioccata nel venire a conoscenza della violazione delle linee guida del Governo da parte di un suo tesserato. Siamo delusi, tali azioni sono inaccettabili. I medici stanno facendo un lavoro straordinario e il modo migliore per mostrargli rispetto è fare il possibile per proteggerli”.