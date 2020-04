Juventus, il padre di Higuain sul futuro del Pipita: “ho sentito tante bugie, vi dico la verità”

In casa Juventus continua a tenere banco il futuro dell’attaccante Gonzalo Higuain. Il Pipita ha deciso di tornare in Argentina a causa dell’emergenza Coronavirus e non sarebbe intenzionato a tornare in Italia per la ripresa della preparazione per motivi personali ma anche di rapporti con il club bianconero.

Sul futuro del calciatore ha parlato il padre ai microfoni di “LM Nequen”: “Tutto quello che si dice non è vero. Posso dirvi una cosa: Gonzalo rimarrà alla Juventus perché ha ancora un anno e mezzo di contratto e lo rispetterà, concluderà il suo ciclo alla Juve previsto dal contratto attuale”.

“Dopo quel periodo, prenderà la decisione che riterrà più opportuna perché tornerà proprietario del cartellino. Questa è la realtà e ciò che accadrà, a meno di altri avvenimenti imprevisti. Ma in linea di massima non è sua intenzione lasciare quel club che ama molto, anche la gente lo adora”.