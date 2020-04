“Lo portai dove l’arbitro non poteva vedere e gli diedi una ‘pigna'”: il difensore ricorda il pugno a Di Biagio

Paolo Montero è stato uno dei difensori più duri e fallosi della storia della Serie A. Lo dimostra il fatto che l’uruguaiano è il calciatore più espulso di sempre nel nostro campionato. Intervenuto nella trasmissione ‘CasaJuventibus’, Montero ha ricordato alcuni episodi legati alla sua esperienza in bianconero, a partire dalla finale di Champions del 1998: “Non ho mai rivisto le finali di Champions, ma quella che vorrei rigiocare è quella col Real Madrid. Avevamo avuto 6-7 palle-goal”.

Un altro aneddoto è legato ad un pugno dato a Di Biagio, colpo che in Sudamerica chiamano ‘pigna’: “La ‘pigna’ a Di Biagio? Lui in un corner m’aveva spaccato la bocca… Allora l’ho portato dove c’erano tanti giocatori, in modo che l’arbitro non potesse vedere. E infatti non ha visto…”.

Infine un assalto dei tifosi della Fiorentina al pullman della Juve: “Eravamo a Firenze, nel bus. Porrini disse: ‘Per fortuna oggi non ci aspetta nessuno’. Poi tirarono sassi e noi sdraiati sul corridoio del pullman… Che odio! Sono rimasto sorpreso! Neanche in Sudamerica nel derby col Penarol!”.