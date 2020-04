“Messi falso e provocatorio, come il Barcellona e Guardiola”: che attacco all’argentino!

“Messi era falso e provocatorio, esattamente come il Barcellona e Pep Guardiola. Erano sempre pronti a provocare ed alcune volte raggiungevano la perfezione. E questo ha fatto molto male al Real ed a Josè Mourinho. Non potevo credere che un ragazzo così tranquillo e di bell’aspetto potesse essere così maleducato”. Sono le parole, riportate da ‘Marca’, che l’ex portiere polacco Jerzy Dudek ha usato nel suo libro “Un camino no real”. Il riferimento è al periodo in cui l’estremo difensore militava nel Real Madrid.