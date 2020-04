“Temo di ingrassare. Amo i biscotti, mangio quelli dei bambini”: il calciatore della Juve confessa

Nel corso di un’intervista al ‘Sun’, il centrocampista della Juve Aaron Ramsey ha confessato di come sia per lui dura la quarantena. Il gallese teme di avanzare di qualche chilo: “Mi alleno a casa seguendo il programma che ci ha fornito la Juventus, ma non è la stessa cosa di essere al centro d’allenamento. A casa c’è mia moglie che ama cucinare, io amo mangiare, non è certo una bella combinazione. Temo di ingrassare, anche perché amo i biscotti. Ogni volta che prendo un tè mangio i biscotti dei bambini. Spero davvero di ritornare presto alla vita normale, perché così è troppo difficile”.

Ramsey ha poi elogiato la Juve e Cristiano Ronaldo: “La Juve è un club enorme, uno dei più grandi in Europa. C’erano altri club interessati a me, ma mi sono sentito desiderato da loro, poi con la storia che hanno, con i giocatori che c’erano, non ho avuto dubbi. Sono dei vincitori seriali ed era qualcosa che mi interessava parecchio. Volevo andare da qualche parte per gareggiare in ogni stagione per due, tre, quattro trofei. Cristiano Ronaldo? È un atleta eccezionale. È il primo ad andare in palestra, prima fa tutta la sua routine quotidiana e poi va in campo per l’allenamento”.