“Non sapere quando si potrà tornare mi trasmette ansia. Voglio giocare, competere. Mi manca l’ambiente del club, i miei compagni di squadra al PSG. Mi manca molto il calcio! Sono sicuro che anche i tifosi stiano sperando che si possa tornare in campo il prima possibile. Spero si prenda presto una decisione”. E’ lo sfogo di Neymar, che ha affidato il messaggio al suo ufficio stampa come riporta Tuttomercatoweb.