L’arbitro ammette: “il gol in finale di Sergio Ramos era irregolare”, furia Atletico

I campionati di calcio non sono ancora tornati, ma le polemiche non mancano mai. Hanno fatto discutere le dichiarazioni dell’ex arbitro Mark Clattenburg: ha ammesso come il goal di Sergio Ramos nella finale del 2016 fosse in fuorigioco. L’episodio riguarda la sfida tra Atletico Madrid e Real, la rete del difensore scatenò le proteste dei Colchoneros. Per Clattenburg fu tutto regolare. Adesso ha svelato il ricordo della finale di San Siro al Daily Mail.

“Erano andati in vantaggio nel primo tempo, aveva segnato Sergio Ramos però era leggermente in fuorigioco. Era una chiamata difficile, ma me ne sono accorto all’intervallo”. Le frasi hanno fatto esplodere i tifosi dell’Atletico Madrid, il club ha deciso di non commentare ufficialmente.