“Il calcio è una grande industria che fa lavorare tante persone”: Bonaccini spinge per la ripresa

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha parlato della ripresa del calcio italiano. Si tratta di un aspetto fondamentale anche per il futuro del Paese, come riporta ai microfoni della Rai: “È sbagliato mettere ostacoli al calcio italiano, bisogna evitare di commettere quest’errore. A volte è vero che alcuni dirigenti e alcune società non hanno dato prova di qualità e serietà, però il calcio garantisce a gran parte dello sport italiano di vivere e sopravvivere. È una grande industria che fa lavorare tantissime persone, mi auguro si possa ricominciare il prima possibile a giocare”, le sue dichiarazioni.