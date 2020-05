Coronavirus, l’Inter conferma: “tutti i test hanno dato esito negativo”

“FC Internazionale Milano comunica che tutti i test medici ai quali, nella giornata di venerdì, sono stati stati sottoposti giocatori, staff tecnico, staff dirigenziale e gruppo squadra, sono risultati negativi”. E’ questo il comunicato ufficiale pubblicato dall’Inter sul sito ufficiale. I prossimi giorni saranno fondamentali per la ripresa del campionato di calcio, ieri ha parlato il premier Conte che ha confermato che ancora non esistono le condizioni per tornare in campo, dovrà essere rivista la situazione per garantire maggiore sicurezza. Ancora si registrano nuovi casi al Coronavirus, gli ultimi al Parma, tutti asintomatici. Nel frattempo la Bundesliga è tornata in campo, è stato il primo maggiore campionato a riprendere la stagione.