Cessione Roma, ritorno di fiamma di Friedkin: presentata una nuova offerta, la risposta di Pallotta

CESSIONE ROMA – Sono giorni caldi in casa Roma, a tenere banco è la cessione del club. Secondo le ultime informazioni Dan Friedkin si riavvicina al club giallorosso, ma per il momento deve incassare il no dell’attuale proprietario. Come riporta ‘Il Corriere dello Sport’ il magnate texano è tornato alla carica per l’acquisto del club giallorosso: secondo fonti vicine ad ambienti bancari e alla società la nuova offerta è stata di 575 milioni, 135 in meno di quella di 710 milioni che inizialmente aveva permesso alle parti di raggiungere l’accordo. La proposta dell’acquirente tiene conto dei debiti e anche della possibilità di investire subito 85 milioni per trattenere i calciatori più importanti. Al momento Pallotta ha detto no, ma la trattativa va avanti con possibilità di fumata bianca nei prossimi mesi.