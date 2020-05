Le notizie del giorno – Brutto incidente per il portiere, indagine sulla Juventus e 6 punti di penalizzazione

Le notizie del giorno – “Ho letto alcuni commenti riguardo mio figlio, con gente che diceva ‘speriamo che gli venga il Coronavirus’ e roba simile. Ed è stato complicato – ha detto Deeney al ‘Mirror’ riportato da ‘Il Posticipo’ – Ma almeno qualcuno mi ha detto che avevo ragione quando mi sono rifiutato di allenarmi e il Watford ha trovato tre persone positive dopo il primo giro di tamponi. Questo ha cambiato la percezione della gente, che ha cominciato a dire ‘oh, Troy aveva ragione’. Ma non è questione di ragione o torto, ma semplicemente di fare quello che era giusto per me. E c’è chi ha apprezzato che io abbia messo la famiglia prima dei soldi. Mi hanno scritto in tanti, compresi calciatori di squadre importanti. E quindi qualcosa di buono l’ho fatto”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Spuntano altre pesanti accuse da parte dell’ex agente di Mauro Zarate, Luis Ruzzi, nei confronti del presidente del presidente della Lazio Claudio Lotito. Oltre ai compensi in nero al calciatore, escono fuori altre confessioni dell’argentino, che sarebbero dovute andare in onda nel servizio de ‘Le Iene’ poi sospeso per permettere al patron biancoceleste il diritto di replica. Tra i vari attacchi, come riporta calciomercato.com, anche la questione Calciopoli, l’arresto di Mauri per calcioscommesse e la scorta della polizia: “Con lui non basta avere ragione – si legge – devi trovare chi te la dà. Non so come ha fatto la Federazione a non dirgli mai niente. E’ finito in mezzo a Calciopoli, nella vicenda del calcioscommesse gli hanno arrestato il capitano e lui lo ha ripreso facendogli un altro anno di contratto…”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano a circolare voci sulla Juventus e sui rapporti con la Figc. Ecco quanto dichiarato in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo da parte dell’avvocato Roberto Iacono, secondo quanto riporta anche calciomercato.com. “Abbiamo ricostruito i legami che ci sono tra la Fiat e la FIGC. Abbiamo posto all’attenzione della Procura, presentando un esposto alla Procura di Napoli, con la Procura di Roma che ha preso gli atti per competenza la sponsorizzazione che la Fiat fa alla FIGC, contestando il conflitto di interessi nel caso di specie, denunciando l’irregolarità rispetto a situazioni anche solo apparenti. Andando a ricostruire la storia della Fiat, con le ripercussioni che si hanno in borsa rispetto all’andamento sportivo della Juventus, si torna sempre a quella che è la sponsorizzazione verso la FIGC e l’AIA. Attualmente siamo in attesa di riscontri, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Le indagini sono ancora in corso, essendoci una segretezza, abbiamo difficoltà a ricevere informazioni. I rapporti sono Juventus-Fiat-EXOR-quotazioni in borsa-FIGC-AIA”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Marvin Sordell non è più un calciatore dalla scorsa estate: a soli 28 anni l’inglese ha deciso di ritirarsi per problemi di salute mentale. Intervistato da ‘Goal.com’ ha svelato un triste retroscena sul tentato suicidio. “Ci sono molti alti e bassi in poco tempo. Ma, come uomini, andiamo oltre. L’ho fatto per anni, finché a un certo punto non ho tentato il suicidio. Ho sempre avuto problemi con la mia salute mentale nel calcio”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Disavventura che ha visto coinvolto Paul-José M’Poku. L’attaccante della Repubblica Democratica del Congo con passaporto belga ha giocato in Serie A con le maglie di Cagliari e Chievo Verona, raccogliendo 36 presenze e appena tre reti. Tornato in Belgio per via della pandemia (oggi gioca con l’Al-Wahda), è finito sotto i riflettori per aver violato le norme anti-Coronavirus, insieme ad altri due ex compagni allo Standard Liegi (Medhi Carcela-Gonzalez e Junior Edmilson). Julien Woolf, assessore allo sport e alle politiche giovanili del comune di Visè, ha spiegato sul proprio profilo Facebook che M’Poku è stato coinvolto in una partita di calcio clandestina, che ha causato un assembramento. Solo l’intervento della polizia ha messo fine all’evento. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Ore di paura nel mondo del calcio. Si è verificato un bruttissimo incidente per Marcin Bulka, terzo portiere del PSG. E’ quanto riportato dalla stampa estera, Instant Foot ha pubblicato pure le foto del terribile schianto. Il polacco è rientrato in patria a causa dell’emergenza Coronavirus, l’impatto si è verificato nella notte fra mercoledì e giovedì. Per fortuna l’estremo difensore non ha riportato conseguenze dal punto di vista fisico. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO)

Una vera e propria tragedia ha sconvolto il mondo del calcio. Un’intera famiglia è stata distrutta nel giro di poche ore dal Coronavirus, nonostante le poche vittime in Bolivia, la famiglia Guzman ha pagato un prezzo carissimo. Tre membri della famiglia sono morti: il giovane Deibert, promessa del calcio nazionale, immediatamente seguito dal padre Belizario e dallo zio Luis Carmelo. Secondo quanto riferiscono i media locali, l’infezione ai polmoni si è aggravata così rapidamente da rendere inutile ogni tentativo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Un club di calcio è finito nei guai ed il motivo è proprio il Coronavirus. Il campionato austriaco riprenderà dal 2 giugno, la classifica era guidata dal LASK Linz. I bianconeri sono stati però duramente penalizzati a causa dell’infrazione delle norme vigenti sul distanziamento sociale. Secondo quanto riporta Austria Press Agentur il club avrebbe iniziato con le sessioni collettive già da due settimane, quando era vietato. Il caso è stato studiato dal tribunale sportivo austriaco. Il club si è subito scusato, ma oltre a una sanzione di 75mila euro, è scattata una pesante penalizzazione in campionato. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).