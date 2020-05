Il Milan prende Rangnick, ma come dt. E per la panchina ha già individuato il nome

I prossimi giorni saranno fondamentali per la ripresa del campionato di Serie A, al momento la situazione è in alto mare con le squadre che sono contrarie al rigido protocollo imposto dal CTS, con queste condizioni anche la ripresa degli allenamenti di gruppo è in salita. Nel frattempo arrivano importanti novità sul Milan del futuro. Il club rossonero avrebbe rotto gli indugi per Ralf Rangnick, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ dovrebbe svolgere compiti per l’area tecnica del club rossonero, il tedesco dovrà occuparsi solamente della gestione dell’area sportiva e del mercato. Avrebbe già deciso di affidare la panchina ad un uomo di fiducia: Julian Nagelsmann, giovanissimo allenatore del Lipsia e protagonista di una stagione di altissimo livello.

Rangnick ha in mente una rivoluzione che partirà dal settore giovanile, fino ad arrivare alla prima squadra. Il Milan ha già fatto le sue scelte, l’intenzione è affidarsi totalmente all’attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull. C’è la volontà, ma ancora manca il nero su bianco.