Evviva la modestia. In quanto ad autostima, Edilson non è secondo a nessuno. L’ex calciatore brasiliano, che con i verdeoro vinse il Mondiale del 2002, a Infobae ha dato un giudizio su Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. “Cristiano Ronaldo? È solo forza, tira continuamente da tutte le posizioni. Sono più forte di lui. Messi? Leo per essere alla mia altezza deve vincere un Mondiale. Neymar? Quando ero al massimo della forma ero meglio di lui. Ho parecchia personalità”.