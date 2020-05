Squalificati Serie A: Conte costringe il giudice sportivo a multare Lukaku, Smalling e la punizione divina

E’ appena stato pubblicato il verdetto del giudice sportivo dopo la 32ª giornata di Serie A andata in scena nel weekend. Due le decisioni abbastanza “forti”: le squalifiche a Romelu Lukaku e a Smalling.

La prima, a dir la verità, è abbastanza buffa. Più che una decisione del giudice sportivo è una costrizione allo stesso. Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha infatti minacciato quest’ultimo di multare il suo attaccante. Motivo? L’allenatore nerazzurro è stanco dei capricci del suo giocatore, risultato recidivo al… cibo. Dopo l’indigestione a colazione di due settimane fa, infatti, il belga c’è ricascato, fraintendendo “big match” con “Big Mac”. Il panino ipercalorico gli è costato la panchina e la pazienza perduta di Conte. Il giudice sportivo, spaventato, ha eseguito, la multa di Lukaku è “particolare”: oltre alla giornata di squalifica, avrà attaccato un braccialetto al corpo – notte e giorno – che inizia a vibrare nel momento in cui si avvicina a frigoriferi, fast food o robe del genere. E Conte verrà avvertito. Ma per Lukaku non è tutto: se qualcuno scopre che ha giocato anche con la Lazio…

Altra squalifica particolare è quella comminata a Smalling. In pratica, l’operazione è stata svolta dal giudice sportivo, ma in teoria il mandante proviene dall'”alto“. Il difensore della Roma, infatti, si è infortunato durante la partita contro il Brescia dopo aver bestemmiato in seguito ad una botta presa negli spogliatoi. L’infortunio, così come la squalifica successiva, è più che altro una ‘punizione divina‘: il calciatore, dopo il rientro in campo, è scivolato e ha battuto violentemente il ginocchio. Al suo posto è entrato, manco a dirlo, Juan Jesus. Per il difensore, oltre il danno, c’è la beffa. Adesso dovrà stare fuori tre turni e ripetere ogni sera, prima di andare a dormire, due preghiere a scelta.