Torino, il ds Vagnati può portare il nuovo allenatore [NOME e DETTAGLI]

Si attendono novità sulla ripresa del campionato di Serie A. Il Torino, ovviamente spera nella sospensione definitiva, la squadra sembrava in caduta libera dopo il cambio di allenatore, ma con la cristallizzazione della classifica sarebbe comunque salva. La dirigenza si sta muovendo per programmare il futuro, il presidente Cairo sembrava indirizzato verso la conferma di Moreno Longo, ma adesso le cose sembrano essere cambiate.

L’accordo con il direttore sportivo Vagnati ha spiazzato tutti. Sarà l’ex Spal l’addetto alla costruzione della squadra per la prossima stagione. Ed in panchina? Potrebbe essere Leonardo Semplici il nuovo allenatore del Torino. Il ds conosce le qualità del tecnico, con la Spal, infatti, nonostante l’esonero a stagione in corso il percorso è stato più che positivo. Le prime manovre in casa granata sono già iniziate, a partire dalla panchina. Poi sarà il turno della squadra.