Neymar, dal Brasile: “non ha rispettato la quarantena”, l’accusa all’attaccante

Tanti calciatori hanno deciso di tornare nel proprio Paese dopo l’esplosione dell’emergenza Coronavirus, tra questi anche il calciatore del Psg Neymar. L’attaccante ha lasciato la capitale francese oltre un mese fa per trascorrere la quarantena in Brasile, O Ney è accusato di non aver rispettato il lockdown.

Secondo la testata O Dia, il brasiliano ha ricevuto diverse visite, l’ultima degli ospiti è stata la DJ Bárbara Lopes. Il caso è venuto alla luce in seguito ad una diretta social del cuoco di Neymar, Mauro Leitão. In Brasile la situazione è delicata a causa dell’emergenza, nell’abitazione di Neymar si è creata troppa confusione, come riporta la stampa brasiliana. Bárbara Lopes, spiega O Dia, vive nello stesso quartiere di O Ney, Mangaratiba, per questo motivo l’incontro è andato in scena senza grosse difficoltà. E ovviamente non sono mancate le polemiche…