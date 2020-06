Coronavirus, 19 calciatori positivi dopo gli ultimi test: ci sono anche due ex Serie A [NOMI e DETTAGLI]

Si sono registrati nuovi casi nel mondo del calcio legati al Coronavirus. In particolar modo, in Brasile la pandemia è ancora nel vivo e la situazione è ancora delicata. La scorsa settimana il Vasco da Gama ha ripreso con gli allenamenti individuali e sono stati effettuati test su 350 persone e 46 giocatori, dalla prima squadra alla Primavera. Secondo quanto riporta Corriere.it il risultato è veramente impressionante: 19 calciatori sono risultati positivi. Tre di questi sono già guariti mentre 16 si trovano in isolamento a casa. Tra i calciatori che hanno contratto il virus anche due vecchie conoscenze del calcio italiano: l’ex difensore della Roma, Leandro Castan, e l’ex centrocampista dell’Inter Fredy Guarin.

Ecco il comunicato del club. “Questo prova che ci stiamo muovendo nella giusta direzione, identificando i contagi nel modo più tempestivo. Questo ci permette di arrestare la diffusione del virus”.