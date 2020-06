Nuovo caso di Coronavirus nel mondo del calcio. Stavolta tocca al Leeds, squadra di Championship (la seconda divisione inglese). La notizia viene riportata dal ‘Daily Mail’. Mercoledì la EFL ha confermato nove nuovi casi positivi tra sei club. Per il Leeds United è il primo caso. Dopo quattro giri di test in Championship sono stati trovati complessivamente 24 positività al Covid-19. Ricordiamo che la Championship ha in programma la ripresa per il prossimo 20 giugno.