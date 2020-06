Juve, ‘La Stampa’: Sarri fa fuori Pjanic, divergenze tra i due [DETTAGLI]

Sarri e Pjanic ai ferri corti. Il bosniaco, già tentato dal Barcellona, sta diventando un “problema” per la Juventus. Le prestazioni in Coppa Italia sono state tutt’altro che convincenti e l’allenatore toscano ha deciso di tenerlo a riposo contro il Bologna. Al suo posto è pronto Bentancur. Secondo quanto riportato da ‘La Stampa’, però, all’origine della decisione ci sarebbero altre questioni, oltre a quelle tecnico-tattiche. Tra Sarri e Pjanic alcune tensioni in allenamento. Da qui la rivoluzione. Pjanic fuori, Bentancur regista e Ramsey mezzala. E potrebbe non essere l’unica esclusione da qui in avanti…