Manifestante gli rompe il finestrino dell’auto: ex giocatore lo prende a calci e pugni [VIDEO]

Incredibile episodio che si è verificato negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ l’ex giocatore dei Cleveland Cavaliers JR Smith si è reso protagonista di una violenta aggressione nei confronti di un manifestante che aveva preso di mira l’auto parcheggiata in una zona residenziale di Los Angeles. L’uomo avrebbe rotto il finestrino, provocando danni importanti all’auto. A quel punto JR Smith ha picchiato il manifestante con calci e pugni. L’ex giocatore dei Cavs ha spiegato l’accaduto su Instagram. “Ha provato a distruggere la mia auto, ha rotto il vetro e a quel punto l’ho inseguito. Il mio non è un crimine d’odio. Non ho nessun problema con chi non ha problemi con me. La mia è stata solo una reazione nei confronti di un delinquente. Tutto qui”.

JR Smith beats up protestor who vandalized his car pic.twitter.com/iGQyOJvQeU — What You Expect? (@WYExpect) May 31, 2020