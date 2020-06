Roma-Sampdoria 2-1, le pagelle di CalcioWeb: disastro Diawara, Dzeko fenomeno [FOTO]

Roma-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb – Crea, rischia, va sotto, segna ma il gol è annullato e non demorde. Fino a che sale in cattedra il solito, grande, immenso Edin Dzeko. La decide lui, da solo. Roma-Sampdoria finisce 2-1 in rimonta. E’ il bosniaco a trascinare i giallorossi con due gol nella parte finale del match. Non due gol banali. Due “golazi” come direbbe il buon José Altafini.

La partita. Serata da dimenticare per Diawara. Il centrocampista giallorosso non ne azzecca una e contribuisce al vantaggio blucerchiato, con Gabbiadini bravo ad approfittarne saltando Mirante e mettendo in rete a porta vuota. Intorno alla mezz’ora il pari di Veretout con uno splendido gol, ma l’arbitro Calvarese annulla al Var per un tocco di braccio precedente di Carles Perez, su cui rimangono tanti dubbi. Poi, come detto, nella ripresa la scena è tutta per il gigante bosniaco: Dzeko segna due gol bellissimi e salva la Roma. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

ROMA (4-2-3-1): Mirante 6.5; Bruno Peres 5.5 (60′ Zappacosta 6), Ibañez 6, Smalling 6, Kolarov 6.5; Veretout 6.5, Diawara 4.5 (60′ Cristante 6); C. Perez 6 (72′ Under 6), Pastore 6.5 (60′ Pellegrini 6), Mkhitaryan 6; Dzeko 8.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero 6; Bereszynski 5.5, Tonelli 5.5, Yoshida 5.5, Augello 6 (81′ Murru 6); Depaoli 6, Thorsby 6.5, Ekdal 6, Linetty 6 (70′ Ramirez 6), Jankto 6.5 (63′ Leris 6); Gabbiadini 7 (64′ Bonazzoli 6).