“Vorrebbe fare l’allenatore del Boca Juniors”, il retroscena su De Rossi

Daniele De Rossi sta studiando il futuro dopo il ritiro al calcio giocato, è stato protagonista di una grande carriera. Una soluzione potrebbe essere quella di diventare allenatore, magari al Boca Juniors. E’ quanto confermato da Guillermo Burdisso, difensore del Lanus durante un’intervista col giornalista Cesar Luis Merlo su Instagram.

“Ci ho parlato e la sua idea era quella di continuare a giocare nel Boca e poi diventare allenatore. E’ dovuto però tornare in Italia per questioni personali. Ha iniziato bene al Boca, con ritmo e alto livello in ogni giocata fino all’infortunio. Ha cercato di accelerare il ritorno e alla sua età si paga caro”.