Calciomercato, le notizie di oggi: Atalanta grandi firme, Mandzukic corteggia l’Italia, novità Roma-Cavani

Le notizie di calciomercato più importanti della giornata, tra i nomi dell’Atalanta, le conferme su Cavani e la Roma e le novità su Mario Mandzukic.

ATALANTA GRANDI FIRME – Stagione incredibile per l’Atalanta, il club nerazzurro sta disputando una stagione veramente entusiasmante e punta obiettivi ambiziosi in campionato e Champions League. Le ultime prestazioni sono state eccezionali e hanno permesso di blindare il quarto posto che vale la qualificazione alla competizione europea più importante. Poi si concentrerà per i quarti di finale, con il sogno che continua. La dirigenza è al lavoro per preparare la prossima stagione, obiettivi di livello per il definitivo salto di qualità. (APRI L’ARTICOLO E GUARDA TUTTI I NOMI SUL TACCUINO OROBICO)

MANDZUKIC CORTEGGIA L’ITALIA – “Ho raggiunto un accordo con l’Al Duhail e il suo management al fine di chiudere il mio contratto con una rescissione consensuale. Ho apprezzato l’onestà e l’ospitalità che ho ricevuto in Qatar e auguro il meglio al club e alla squadra per il futuro”. Con questo messaggio Mario Mandzukic ha confermato la rescissione del contratto con l’Al Duhail, è durata poco l’esperienza dopo l’addio alla Juventus. Il croato adesso potrebbe tornare in Italia, sono due le squadre che hanno messo nel mirino il calciatore: il neopromosso Benevento e la Fiorentina. Le qualità di Mandzukic non sono assolutamente in dubbio, il giocatore può ancora fare la differenza in Serie A. (L’ARTICOLO COMPLETO)

NOVITA’ ROMA-CAVANI – La Roma punta senza mezzi termini Edinson Cavani, un calciatore in grado di portare al salto di qualità per il reparto offensivo. Secondo il quotidiano sudamericano “Ovacion”, un gruppo di imprenditori americani in trattativa per l’acquisto del club avrebbe presentato un’offerta al Matador per la prossima stagione. “C’è un’offerta ufficiale per Cavani. Mi hanno contattato per inviare una proposta formale a Walter Guglielmone (fratello e rappresentante di Cavani, ndr): se quel gruppo acquisisce definitivamente la Roma, vogliono Edinson nella squadra. Tutto dipenderà dal fatto di riuscire o meno a prendersi la Roma – ha sottolineato Gaston Fernandez, intermediario dell’operazione – Perché, anche se ci sono molte trattative avanzate, non è facile acquistare un club di quel prestigio oggi. Ci sono molte cose da tenere in considerazione, ma una delle sue priorità, se l’ipotesi diventa concreta, è quella di prendere Cavani”. (L’ARTICOLO COMPLETO)