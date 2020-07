Consigli Fantacalcio 34ª giornata, chi schierare e chi evitare: le scelte ruolo per ruolo

Consigli Fantacalcio 34ª giornata – Quest’oggi al via un altro turno di Serie A. Il massimo campionato italiano si avvia alla conclusione, ancora cinque giornate al termine e poi sarà tempo di verdetti. Anche per i fantallenatori si iniziano a delineare le classifiche e queste sono le settimane più calde e delicate in sede di scelta formazione. Ecco alcuni consigli della redazione di CalcioWeb.

PORTIERI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Strakosha meglio fuori. La Juve, infatti, pur prendendo tantissimi gol, ne sta segnando anche diversi, e questa Lazio è al momento poco affidabile. Se avete Ospina, mettetelo. Potrebbe terminare il match con un buon bonus.

DIFENSORI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Attenzione ai difensori di Verona e Cagliari, che si trovano rispettivamente di fronte Atalanta e Sassuolo, le due squadre più in forma dopo il lockdown. Sì a Koulibaly, che viene da ottime prestazioni, e a Lucioni, più volte in gol di recente. Il Lecce va a Genova in uno scontro salvezza da paura.

CENTROCAMPISTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Fiducia a Chiesa, che potrebbe essersi sbloccato dopo essere tornato al gol. Bene Kessié, per un Milan lanciatissimo verso il finale. Se avete i centrocampisti di Brescia e/o Spal, evitateli. Potrebbe rivelarsi, quella del Rigamonti, la classica partita tra due squadre ormai rassegnate e lasciate andare al proprio destino.

ATTACCANTI

CHI SCHIERARE E CHI EVITARE – Si prospettano gol tra Cagliari e Sassuolo, come non approfittare dei vari Joao Pedro, Simeone e Caputo. Sì a Ibra e Rebic, no a Nestorovski, Babacar e Zaza.