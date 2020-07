Gol annullato a Raspadori, tanti dubbi in Lazio-Sassuolo [VIDEO]

Gol annullato a Raspadori – Si è aperta con il botto la giornata valida per il campionato di Serie A, in campo Lazio e Sassuolo. Inizio di partita veramente entusiasmante, occasioni da una parte e dall’altra soprattutto con Immobile e Djuricic. Ma non sono mancati i momenti di discussione per un gol annullato alla squadra di De Zerbi. Raspadori è nettamente in posizione di fuorigioco, ma l’ultimo tocco potrebbe essere stato del centrocampista Parolo. Le immagini non sono chiarissime, l’arbitro dopo un consulto al Var ha deciso di annullare la rete tra le proteste ospiti. In basso il video.