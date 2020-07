Probabili formazioni Lazio-Milan: scelte obbligate per Simone Inzaghi, Pioli si gioca la carta Ibra

Probabili formazioni Lazio-Milan – La Lazio per proseguire la lotta scudetto con la Juve, il Milan per tornare alla vittoria dopo il pari beffa contro la SPAL. Temi importanti in Lazio-Milan, gara valevole per la trentesima giornata di Serie A. Vittoria contro il Torino per i biancocelesti che però hanno perso per squalifica Immobile e Caicedo. Scelte praticamente obbligate per Simone Inzaghi, con Correa unica punta e Milinkovic-Savic in posizione più avanzata. Anche a Pioli i problemi non mancano: l’infortunio di Castillejo è una brutta tegola. Nuova occasione per il belga Saelemaekers. Rebic trasloca sull’esterno per far spazio a Zlatan Ibrahimovic, dopo lo spezzone giocato a Ferrara.

Probabili formazioni Lazio-Milan

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto, Jony; Milinkovic-Savic; Correa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.