Calciomercato, fatta per Kolarov all’Inter e Miranchuk all’Atalanta [DETTAGLI]

Due importanti trattative di calciomercato definite nelle ultime ore e riportate da ‘Sky Sport’. L’Inter ha chiuso per Aleksandr Kolarov dalla Roma. Operazione da 1,5 milioni, per il terzino serbo è pronto un contratto da 3 milioni a stagione fino al 2022. Altra importante trattativa definita nelle ultime ore: l’Atalanta ha chiuso per Aleksey Miranchuk, trequartista del Lokomotiv Mosca. Affare da 14,5 milioni, più una percentuale sulla sua futura rivendita garantita al club russo. Il giocatore firmerà un contratto quinquennale.