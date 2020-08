Parma-Genoa-Spezia, intreccio in panchina: la situazione

Sembrava tutto definito per le panchine in Serie A, ma nelle ultime ore si sono verificati clamorosi ribaltoni che riguardano principalmente due squadre: Genoa e Parma e di conseguenza anche lo Spezia, fresco di promozione in massima categoria. Tutto è nato dalla decisione del Lecce di separarsi con l’allenatore Fabio Liverani, si sono verificate delle divergenze sui programmi per il futuro.

L’ex Lecce è entrato in gioco per qualche panchina in Serie A, la soluzione più calda è quella del Parma. La conferma di D’Aversa è stata un pò forzata, adesso l’intenzione del club sembra quella di affidare la panchina proprio a Liverani, previsti a breve contatti per valutare le possibilità di un accordo. E D’Aversa? Potrebbe seguire Faggiano al Genoa, una situazione giù calda in passato e che adesso sembra destinata a riaccendersi. A questo punto Vincenzo Italiano potrebbe rimanere allo Spezia dopo la storica promozione conquistata.