“Pirlo tecnico della Juve? Un’offesa al lavoro ed al merito”: dura critica alla scelta di Agnelli

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha criticato senza mezzi termini la scelta della Juventus di affidare la panchina della Prima Squadra ad Andrea Pirlo, inesperto come allenatore. Pistocchi ha scritto su ‘Twitter’: “Andrea Pirlo non ha mai allenato niente, neanche l’U23, non ha fatto il manager come Capello, non ha fatto la gavetta come Guardiola e Zidane. La scelta di Agnelli è un scommessa al buio sulla pelle dei tifosi e una offesa al lavoro e al merito“.

