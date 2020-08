Torino, Vagnati annuncia il ribaltone in panchina

Cambio in panchina in casa Torino dalla prossima stagione. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ds del Davide Vagnati ha così parlato prima della gara del Dall’Ara di Bologna, annunciato l’addio con Longo.

Su Giampaolo: “Sicuramente è un allenatore che stimiamo, però è un tesserato di un altro club e non mi sembra corretto parlarne. Una deadline per il prossimo tecnico? Speriamo sia una cosa breve, ci sono momenti e tempi tecnici da affrontare, sappiamo ciò che vogliamo e ciò che dobbiamo fare e perciò siamo tranquilli e fiduciosi”. Dichiarazioni chiare, per Giampaolo sembra questione di tempo.