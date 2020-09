La tragica morte di Jock Stein scuote il mondo del calcio, la gioia con la Scozia durata pochi istanti [VIDEO]

Parliamo oggi di Jock Stein. È stato inserito nella top ten dei migliori allenatori di tutti i tempi. Fu il primo tecnico a centrare il cosiddetto triplete, conquistandolo alla guida del Celtic nella stagione 1966-1967. Nel 1978 è diventato CT della Scozia e proprio in panchina conoscerà la morte. Il 10 settembre del 1985 è una data tragica. Al termine della gara tra Galles e Scozia, valida per le qualificazioni a Messico ’86, terminata con un pareggio che regala la qualificazione ai ‘The Thisles’, l’allenatore si accascia al suolo. Viene subito trasportato negli spogliatoi e poi in ospedale ma per lui non c’è nulla da fare. In basso quei tragici istanti.