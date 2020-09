Calciomercato Atalanta, la risposta (definitiva) del Papu Gomez all’Al-Nasr

CALCIOMERCATO ATALANTA – Il Pupu Gomez ha detto no, l’argentino ha deciso di rimanere all’Atalanta. L’assalto dell’Al-Nasr non ha portato gli effetti sperati, sono stati messi sul piatto tanti milioni di euro, ma l’attaccante ha scelto il progetto. Gomez è legato tantissimo alla piazza di Bergamo e non ha intenzione di abbandonare i tifosi, soprattutto dopo gli ultimi mesi molto difficili a causa della pandemia.

Si tratta di un vero e proprio leader dentro e fuori dal campo, un calciatore indispensabile per il tecnico Gasperini. Il Papu ha valutato l’offerta dell’Al-Nasr, molto vantaggiosa dal punto di vista economico. Ma alla fine l’ha rispedita al mittente. L’obiettivo è quello di ripetere l’ultima entusiasmante stagione o provare addirittura a migliorarsi, sia dal punto di vista personale che di squadra. L’Atalanta è molto contenta della scelta di Gomez e adesso offrirà al calciatore il prolungamento del contratto fino al 2024 a 2,5 milioni di euro a stagione. Il matrimonio continua…