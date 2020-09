Calciomercato, le notizie di oggi – Tre colpi di scena all’Inter, un club in Italia sogna Yaya Touré

Le notizie di calciomercato più importanti di oggi, giovedì 10 settembre.

3 COLPI DI SCENA ALL’INTER – Nonostante le parole di Javier Zanetti sul futuro ancora in nerazzurro di Lautaro Martinez, piove come un fulmine a ciel sereno l’indiscrezione dall’Argentina: secondo TyCSports gli agenti dell’attaccante sarebbero a Barcellona per un clamoroso ritorno di fiamma tra il calciatore e i blaugrana. Si attendono sviluppi. In uscita, ma in questo caso è certezza, è vicina la firma di Diego Godin con il Cagliari. L’uruguaiano non rientra nei piani di Conte e come riferisce TMW l’idea per sostituirlo potrebbe ricadere su Francesco Acerbi, che tentenna riguardo il rinnovo con la Lazio.

MILAN – Porte girevoli nell’attacco rossonero. Per la società lombarda un movimento in uscita e uno in entrata, che non fanno altro che confermare quanto già visto nell’ultima stagione. E’ ufficiale infatti il passaggio di André Silva all’Eintracht Francoforte. Non ufficiale, ma quasi, quello di Ante Rebic al Milan, che arriva questa volta a titolo definitivo. Operazioni svolte contemporaneamente in positivo, così come fu l’anno scorso per i prestiti. (L’ARTICOLO COMPLETO)

HIGUAIN-JUVE – “Gonzalo Higuain e la Juventus sono pronti a dirsi addio”. E’ quanto riferisce Sky Sport in merito alla rescissione del Pipita con il club bianconero. L’attaccante argentino non rientra nei piani di Pirlo e a comunicarglielo era stato lo stesso neo allenatore. Il tutto, però, verrà ratificato non appena il centravanti raggiungerà l’intesa definitiva con l’Inter Miami, il club di David Beckham in cui ritroverà Matuidi. Intesa su cui ci sono da limare soltanto gli ultimi dettagli. (L’ARTICOLO COMPLETO)

LO SPEZIA SOGNA YAYA TOURE’ – Secondo ‘Il Secolo XIX’ Yaya Touré si sarebbe offerto con l’obiettivo di raggiungere la Serie A. Valutazioni in corso. (L’ARTICOLO COMPLETO)