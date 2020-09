L’esclusione di Luca Pellegrini dai convocati della Juve per la gara contro la Sampdoria cela motivi di mercato. I bianconeri, infatti, hanno deciso di cedere in prestito il giovane terzino sinistro, che sperava di giocarsi le proprie chance a Torino. Hanno chiesto informazioni Atalanta e Fiorentina, ma è il Genoa ad essere in vantaggio sulle altre pretendenti.