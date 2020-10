Infortunio Calhanoglu, che tegola per il Milan: il turco in stampelle

Infortunio Calhanoglu – Sono ore di grande ansia in casa Milan, a tenere banco è l’infortunio di Calhanoglu. I rossoneri stanno attraversando un momento magico, sono primi in campionato a punteggio pieno e si preparano per la prossima sfida in Europa League. Uno dei migliori è stato il turco, il calciatore adesso rischia di saltare alcune partite importanti. Il rossonero ha riportato una distorsione alla caviglia ed è uscito da Milanello in stampelle. Adesso dovrà sottoporsi ad accertamenti, certamente salterà la sfida contro il Celtic, in dubbio il big match contro la Roma.