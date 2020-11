Tevez continua a confermarsi un attaccante di assoluto livello, l’ex calciatore della Juventus prova a trascinare il Boca Juniors verso obiettivi importante. L’Apache è stato protagonista di un fallaccio in occasione della partita tra la sua squadra e Talleres. Dopo appena 3 secondi dal fischio d’inizio, l’attaccante è entrato durissimo rischiando di compromettere la carriera di un avversario: Tomas Pochettino si era già liberato del pallone e l’impatto è stato veramente durissimo. Tevez è stato graziato, solo un cartellino giallo per l’attaccante. “Giochiamo entrambi, lui va con la mano, io vado con il piede. Non si vuole mai fare del male a un collega. Speriamo che non sia niente di grave e si riprenda velocemente“, il commento al termine della partita. In basso il video.

Pronti, via e dopo 3’’ (tre secondi) dopo il calcio d’inizio #Tevez entra così sulle gambe di #Pochettino.

Giallo il cartellino, ma poteva benissimo essere di un colore diverso. 🌀 pic.twitter.com/Evgyyf6Nz7 — Calcio Argentino™ (@CalcioArg) November 16, 2020