Incredibile episodio che si è verificato nella partita del campionato di Serie A tra Sassuolo e Milan, i rossoneri in gol subito dopo il calcio d’inizio. La squadra di Stefano Pioli non è reduce da buone prestazioni, nel dettaglio non è andata oltre i pareggi contro Parma e Genoa, due squadre in lotta per la salvezza. Gli uomini di De Zerbi sono stati protagonisti di una stagione ben al di sopra delle aspettative.

Partenza sprint del Milan che passa in vantaggio dopo… 6 secondi. Gli ospiti battono il calcio d’inizio, partono palla al piede, passaggio filtrante per Leao e l’attaccante non sbaglia. Inizio veramente super per i rossoneri. In basso il VIDEO, è record in Serie A.

Gol Leao, rete dopo appena 6 secondi