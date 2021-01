Il weekend non ha fermato le trattative di calciomercato, i club iniziano a muoversi seriamente per la seconda parte della stagione con l’obiettivo di rinforzare le rose da mettere a disposizione degli allenatori. Alcune operazioni sono state avviate e devono essere messe nero su bianco, tutti gli ultimi colloqui nel dettaglio.

JUVENTUS – I bianconeri continuano a muoversi per Locatelli, operazione possibile solo per la prossima stagione secondo quanto rivelato dall’agente Stefano Castelnovo in un’intervista a Tuttosport. “C’è stato un forte interesse, ma poi non si è trovato un accordo tra le due società. Sono cose che capitano. Nel mercato può succedere di tutto e non mi stupirei se Manuel approdasse alla Juventus con una stagione di ritardo. Con i bianconeri è ancora tutto aperto, magari la prossima estate saremo più fortunati”.

Nel frattempo arriva una bomba direttamente dalla Francia. La Juventus ha messo nel mirino Angel Di Maria, l’affare potrebbe concretizzarsi a parametro zero considerando che il calciatore è in scadenza di contratto con il Psg.

INTER – Il club nerazzurro non ha grosse disponibilità da spendere sul mercato, ma un colpo si potrebbe concretizzare. L’obiettivo è Leandro Paredes del Psg, sarebbe una soluzione interessante per l’allenatore Antonio Conte. E’ un calciatore in grado di attaccare gli spazi e che può essere impiegato come un vero e proprio jolly. La trattativa non è facile, ma con un sacrificio da parte delle due società si potrebbe raggiungere l’intesa.

Calciomercato, tutte le altre trattative

SAMPDORIA – Nuovo attaccante per l’allenatore Ranieri. Si tratta di Ernesto Torregrossa che arriva dal Brescia in prestito con obbligo di riscatto, può rappresentare un’alternativa interessante.

SCHONE – Il centrocampista ex Ajax ha rescisso con il Genoa. Il calciatore è seguito da tante squadre all’estero, ma si è aperta una soluzione anche in Serie A: contatti con il Cagliari.