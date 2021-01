Il calciomercato entra sempre più nel vivo, i club del campionato di Serie A hanno già avviato alcune trattative che devono essere messe nero su bianco. A muoversi sono anche le big, la corsa alla vittoria dello scudetto è bellissima, ma anche per la corsa Champions e per evitare la retrocessione. Tutte le ultime trattative nel dettaglio.

GENOA – E’ in arrivo un colpo per la salvezza. Si tratta di Kevin Strootman, accordo raggiunto per l’ex Roma. Il ritorno in Italia potrebbe avvenire già nelle prossime ore, si tratta di un calciatore ancora in grado di fare la differenza.

JUVENTUS – I bianconeri continuano la ricerca ad un nuovo attaccante per completare la batteria. Colloquio con il Genoa per Scamacca, il club rossoblu non vorrebbe privarsene ma la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza.

NAPOLI – Il club azzurro ha chiuso un’operazione per la prossima stagione. Continua l’ottimo rapporto con il Verona, intesa raggiunta con Zaccagni per 14 milioni di euro. Il calciatore è stato protagonista di una stagione veramente entusiasmante.

Calciomercato, le trattative all’estero

PSG – Il club francese ha deciso per il ribaltone in panchina con l’esonero di Tuchel e l’arrivo di Pochettino. L’ex Tottenham avrebbe fatto una chiara richiesta per la prossima stagione: Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City.

AJAX – Acquisto record per il club olandese. E’ stato annunciato l’ingaggio dal West Ham di Sebastian Heller per 22,5 milioni, cifra record per il campionato olandese, contratto fino al 30 giugno 2025.