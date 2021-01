Il calciomercato entra sempre più nel vivo, si muovono le squadre del campionato di Serie A con l’obiettivo di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. La classifica è sempre più corta, sia per le zone alte che per quelle basse e le prossime partite saranno fondamentali. Tutte le trattative nel dettaglio.

SAMPDORIA – Il gioiello Mikel Damsgaard si sta mettendo in mostra come uno dei migliori talenti in prospettiva del campionato di Serie A. E’ una piacevole sorpresa ed è finito nel mirino di alcuni club molto importanti. Sondaggi da parte di Premier League e Bundesliga.

ROMA – Secondo voci provenienti dall’Argentina il club giallorosso avrebbe raggiunto l’accordo con il River Plate per Gonzalo Montiel, intesa sulla base di 7 milioni di euro. Si attendono conferme già nelle prossime ore. Duello con il Verona per il centrocampista Duncan.

Calciomercato, sinergia Juventus-Benevento

JUVENTUS – I bianconeri hanno superato la concorrenza Bryan Reynolds, terzino americano classe 2001 del Dallas. Il calciatore arriverà in sinergia con il Benevento, concluderà la stagione con la squadra di Inzaghi. Sempre il Benevento è vicinissimo all’intesa per Pinamonti.

FIORENTINA – Il club viola continua la ricerca ad un attaccante, il sogno è il Papu Gomez ma la trattativa non è di certo facile. Tentativo per Caicedo della Lazio, anche in questo caso l’intesa sembra lontana.

DE PAUL – Il calciatore dell’Udinese si sta confermando come uno dei migliori del campionato. Ormai da tempo merita una chance in una grande squadra, il futuro potrebbe essere in Inghilterra. Si registrano contatti con Leeds e Liverpool.