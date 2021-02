L’argomento caldo degli ultimi giorni legato al mondo del calcio riguarda la lite tra Antonio Conte ed Andrea Agnelli, episodio che è andato in scena nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Per la cronaca la sfida di è conclusa sul risultato di 0-0, punteggio che ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di staccare il pass per la finale, affronterà la sorprendente Atalanta. Ma a tenere banco è stata sicuramente la lite tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro, sono volati gesti e parole grosse. Il giudice sportivo ha deciso di non prendere provvedimenti, ma la Procura ha aperto un’inchiesta.

Lite Conte-Agnelli, il pensiero di Moratti

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha deciso di affrontare l’argomento della lite tra Antonio Conte e Andrea Agnelli, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss: “Una vecchia ruggine che salta fuori. Non è stata apprezzabile, ma può capitare. Senza pubblico, poi, la cosa si nota ancora di più. Personalmente, non ho mai mandato a quel paese un allenatore della Juventus”.

Sulle voci di cessione dell’Inter: “Non sono pronto a tornare. Se me lo chiedessero, non disturberei i cinesi”.