Lite Agnelli-Conte, Douglas Costa controcorrente: “una bella storia”

Continuano ad arrivare nuove reazioni sulla lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, l’ultima davvero esilarante è stata quella dell’ex Juventus Douglas Costa. L’episodio si è verificato in occasione della semifinale di Coppa Italia tra i bianconeri e l’Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto il passaggio del turno della squadra di Andrea Pirlo dopo il successo dell’andata. Non sono mancati i momenti di tensione tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro, uno scambio di frecciate e parole durissime.

Lite Agnelli-Conte, il pensiero di Douglas Costa

Il giudice sportivo ha scelto di non prendere provvedimenti, ma la Procura ha deciso di aprire un’indagine, non sono da escludere multe oppure squalifiche. L’episodio ha portato tantissime reazioni, in particolar modo non sono mancate le critiche nei confronti di Conte e Agnelli.

E’ un pò controcorrente invece il pensiero dell’ex calciatore della Juventus Douglas Costa, intervenuto in una room su ClubHouse: “Bella storia. Non mi piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi”.