Mauro Icardi non si è lasciato bene con l’Inter e continua a far infuriare i tifosi nerazzurri. L’episodio si è verificato dopo il pareggio in Coppa Italia contro la Juventus e l’eliminazione per la squadra di Antonio Conte. Il club di Milano non è riuscito a ribaltare il risultato dell’andata (1-2), delusione per l’Inter che ha salutato un’altra competizione dopo l’eliminazione dalla Champions League. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, la partita dell’Inter è stata deludente, alla fine le occasioni più importanti sono state sui piedi di Cristiano Ronaldo.

Il like di Icardi

Tensione altissima al fischio finale con la lite tra Andrea Agnelli ed Antonio Conte, in più si è aggiunto l’episodio di Mauro Icardi che ha portato malumore nell’ambiente nerazzurro. L’argentino infatti si è scatenato sui social e ha apprezzato la prestazione della Juventus, non sono passati inosservati i like a Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala, Chiellini e Bonucci. Il gesto non è stato apprezzato dai tifosi dell’Inter che hanno criticato apertamente Icardi, il rapporto con la sua ex squadra è sempre più ai minimi storici.