Nuove reazioni dopo la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, l’allenatore ha chiesto scusa. L’episodio si è verificato in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la partita si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto la qualificazione in finale dei bianconeri. Ma a tenere banco è stato il botta e risposta tra il presidente della Juve e l’allenatore nerazzurro. Prima si è verificato il gesto del dito medio di Conte, poi Agnelli si è sfogato al fischio finale e ha utilizzato parole durissime. Il giudice sportivo non ha preso provvedimenti, ma la Procura ha aperto un’inchiesta.

Le scuse di Conte

L’Inter si prepara per la partita contro la Lazio e alla vigilia del match l’allenatore Antonio Conte ha deciso di chiedere scusa per il suo comportamento.

“Prima di iniziare la conferenza stampa, penso sia giusto chiarire l’episodio accaduto allo Stadium. La verità l’hanno vista e sentita tutti. E questo è importante. Detto questo, noi siamo dei modelli educativi e siamo tenuti in qualsiasi circostanza a ricordarlo. Mi dispiace per quello che è successo e sono qui per scusarmi. Ho reagito nella maniera sbagliata a una provocazione e a degli insulti. Avrei potuto replicare in maniera diversa, più simpatica o positiva. Ne farò tesoro per la prossima volta. Ho sbagliato, avrei dovuto rispondere in maniera diversa. Ora però concentriamoci sul campo e sul calcio”.