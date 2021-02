Si continua a parlare della lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, il giornalista Maurizio Pistocchi lancia frecciate nei confronti del club bianconero. L’episodio si è verificato in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha permesso alla squadra di Andrea Pirlo di staccare il pass per la finale della competizione. Le occasioni più importanti sono state proprio per i bianconeri, in particolar modo Cristiano Ronaldo ha sbagliato due gol che sembravano già fatti per un calciatore delle sue qualità.

Lite Agnelli-Conte, Pistocchi punge la Juventus

Andrea Agnelli e Antonio Conte si sono punzecchiati durante e dopo il match, sotto i riflettori è finito inizialmente il gesto del dito medio dell’allenatore e successivamente lo sfogo del presidente bianconero al termine della partita.

Il giornalista Maurizio Pistocchi continua a punzecchiare la Juventus, nel dettaglio ha fatto emergere qualche dubbio sul comportamento del club bianconero: “Vi sembra normale che la Juventus-che produce le riprese-tv della gara- metta una telecamera fissa su Conte? E per quale motivo?”.